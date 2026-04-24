Com desfalques no meio, Santos fecha preparação para encarar o Bahia; veja provável escalação

O elenco do Santos se apresentou no CT Rei Pelé nesta sexta-feira para realizar as últimas atividades antes de enfrentar o Bahia neste sábado. O duelo está marcado para as 18h30 na Arena Fonte Nova, pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro. Já desfalcado, o técnico Cuca recebeu mais duas baixas no treino desta manhã.

A manhã de treino do Peixão antes da viagem para Salvador! 🎥 pic.twitter.com/Sx1i5Uu46n — Santos FC (@SantosFC) April 24, 2026

Como foi o treino

O elenco realizou um treino tático, seguido de um trabalho com foco em bolas paradas. Fora dos relacionados para a partida, Willian Arão ficou de fora das atividades no campo, preservado por desgaste. Além dele, Zé Rafael também é desfalque para Cuca após sofrer uma torção no tornozelo diante do Coritiba na última quarta.

Além dos dois meio-campistas, Cuca não terá Gabigol e Igor Vinícios à disposição, ambos suspensos por acúmulo de cartões. Gustavo Henrique e Gabriel Menino seguem lesionados e também desfalcam o Santos neste sábado. Por último, Neymar, que atuou por 90 minutos nas últimas quatro partidas, será poupado.

Brazão, que retornou aos treinos nesta quinta após ser liberado devido ao falecimento do pai, é outro que fica de fora do duelo. Por outro lado, Rony está recuperado de uma torção no tornozelo e foi relacionado para o confronto.

Provável escalação

O Santos deve ir a campo com: Diógenes; Mayke, Lucas Veríssimo, Luan Peres e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva e Rollheiser; Gabriel Bontempo, Thaciano e Barreal

Situação do Santos no Brasileiro

Por sua vez, o Santos, mesmo com uma sequência de quatro jogos em casa, não vence há três partidas. Na última, empatou em 0 a 0 com o Coritiba, também pela Copa do Brasil. Pelo Brasileirão, o Peixe busca um triunfo fora de casa para voltar a somar pontos e se afastar da zona de rebaixamento da competição. Neste momento, o Alvinegro Praiano é o 15º colocado com 13 pontos, um a mais que o Corinthians, que abre a degola.

Próximo jogo

Bahia x Santos

Competição: Campeonato Brasileiro | 13ª rodada

Data: 25 de abril de 2026 (sábado)

Horário: 18h30 (de Brasília)

Local: Arena Fonte Nova, em Salvador (BA)