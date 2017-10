Com apoio de Teixeira, Modesto lança chapa e busca reeleição no Santos

O presidente do Santos, Modesto Roma Júnior, já havia confirmado no final de 2016 que tentaria a reeleição neste ano. Porém, a confirmação da candidatura do atual mandatário aconteceu apenas na tarde deste sábado, quando ele lançou oficialmente sua chapa para as eleições do próximo dia 9 de dezembro.

Durante o evento, que aconteceu na chancelaria da Universidade Santa Cecília, em Santos, o dirigente também confirmou que terá o apoio de Marcelo Teixeira. O ex-presidente e pró-reitor da Unisanta, que já havia apoiado Modesto no pleito de 2014, chegou até a receber uma pequena ‘campanha’ para se candidatar, mas garantiu que ficará ao lado do atual mandatário santista.

“Temos dois meses e dois dias pra ganhar essa eleição. Se cada um de nós não cumprirmos um trabalho, nós não ganharemos. Vamos seguir trabalhando para consolidar o Santos numa nova realidade do futebol brasileiro. Com um exemplo de gestão e transparência, estamos estabelecendo o Santos entre os grandes do Brasil”, disse o presidente durante o lançamento da chapa.

Com a confirmação da candidatura de Modesto, o Santos já tem quatro grupos concorrendo nas eleições. A primeira chapa de oposição, denominada ‘Santástica União’, foi lançada no final de setembro e escolheu Andres Rueda Garcia como candidato à presidência, sendo José Renato Quaresma o vice.

Logo na sequência, o movimento ‘Somos Todos Santos’ confirmou a candidatura de José Carlos Peres. O empresário, que ficou em segundo na eleição de 2014, tem a companhia de Orlando Rollo, quarto colocado no último pleito, além do escritor Odir Cunha.

Já no início desta semana, Nabil Khaznadar confirmou que tentará a eleição representando a chapa ‘O Santos Que Queremos’. O empresário, porém, ainda não divulgou oficialmente a candidatura, pois vem negociando com outros grupos.