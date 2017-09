Marcelo Teixeira agradece ‘campanha’, mas descarta candidatura no Santos

Uma pequena ‘campanha’ para Marcelo Teixeira voltar a ser presidente do Santos começou nos últimos dias. Em vários pontos importantes da cidade litorânea, como a entrada do CT Rei Pelé, é possível ver faixas pedindo o retorno do ex-mandatário.

Em contato exclusivo com a Gazeta Esportiva, Teixeira agradeceu bastante o apelo, mas garantiu que não irá concorrer à presidência na eleição em dezembro.

“Não tenho essa pretensão de me candidatar. Quero sempre ajudar o Santos, mas não dessa maneira. Fiquei muito feliz em ver essas faixas, mostra que se lembram de mim e da minha administração. Me mandaram muitas fotos logo de manhã. Estou tentando descobrir a origem disso”, disse o empresário e pró-reitor da Universidade Santa Cecília, de Santos.

Ao todo, Marcelo Teixeira ficou 11 anos como presidente do alvinegro. Sua última passagem à frente do clube terminou em 2009, quando ele perdeu a eleição para Luis Álvaro de Oliveira Ribeiro.

No último pleito santista, em 2014, Teixeira apoiou Modesto Roma Júnior, que acabou se elegendo e já anunciou que vai em busca de mais um mandato.

Além do atual mandatário, outras duas chapas, encabeçadas por Andres Rueda e José Carlos Peres, já anunciaram a candidatura. Porém, outros grupos ainda devem entrar na disputa.