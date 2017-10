Nabil confirma candidatura e Santos já tem quatro chapas nas eleições

O Santos conheceu seu quarto candidato nesta terça-feira. Em uma junção de quatro grupos opositores, Nabil Khaznadar confirmou que tentará a eleição representando a chapa ‘O Santos Que Queremos’.

No último pleito, em 2014, o empresário recebeu o apoio do ex-presidente Odílio Rodrigues, mas acabou ficando na última colocação, com 735 votos.

Agora, Nabil será apoiado pelos grupos ‘Santos 2.1’, ‘O Santos Que Queremos’, ‘Grupo Renovação’ e ‘Santos Autêntico’. O vice ainda não foi definido, porém, Murilo Barletta, ex-vereador da cidade litorânea, desponta como o favorito para o posto. A anúncio oficial do lançamento da chapa deve ser feito nos próximos dias.

Com isso, a eleição do Peixe, que acontece no dia 9 de dezembro, já tem quatro candidatos garantidos, confirmando a desunião dos opositores do atual presidente Modesto Roma Júnior.

A primeira chapa de oposição, denominada ‘Santástica União’, foi lançada no final de setembro e escolheu Andres Rueda Garcia como candidato à presidência, sendo José Renato Quaresma o vice.

Logo na sequência, o movimento ‘Somos Todos Santos’ confirmou a candidatura de José Carlos Peres. O empresário, que ficou em segundo na eleição de 2014, tem a companhia de Orlando Rollo, quarto colocado no último pleito, além do escritor Odir Cunha.

Já o atual mandatário Modesto Roma convocou uma entrevista para o próximo sábado, onde confirmará sua tentativa de reeleição.

Por fim, o grupo ‘DNA Santista’, que inicialmente estava com a ‘Santástica União’ e acabou abandonando a chapa, confirmou que pretende participar do pleito, mas ainda não definiu um candidato.