Bruno Henrique pede posicionamento do Santos sobre seu futuro até sexta

Bruno Henrique pediu ao Santos um posicionamento sobre seu futuro até essa sexta-feira. O atacante quer saber se o Peixe ainda quer negociá-lo ou se permanecerá.

O camisa 11 não quer iniciar a temporada com uma indefinição. O Flamengo desistiu da negociação e o Cruzeiro não fez uma nova proposta. Diante desse cenário, Bruno tem mais chance de ficar do que de sair.

Bruno Henrique ficou incomodado com a forma como as negociações foram conduzidas pelo Santos. Ele foi autorizado a discutir salários com o Rubro-Negro, mas o Peixe recuou, fez novas exigências e as tratativas melaram.

O jogador e seu representante entendem que o Alvinegro deve valorizá-lo financeiramente. No Cruzeiro ou no Flamengo, ele receberia bem mais por mês. O atleta não forçou a saída, como fez Arrascaeta na Raposa, e participou de todas as sessões de treino na pré-temporada.

O Santos estreia oficialmente em 2019 diante da Ferroviária neste sábado, na Vila Belmiro, pela primeira rodada do Campeonato Paulista. O técnico Jorge Sampaoli conta com Bruno Henrique e o esboço do time titular tem o camisa 11.