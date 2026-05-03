Poupado em clássico, Neymar voltará ao Santos em jogo da Sul-Americana

Poupado no empate em 1 a 1 contra o Palmeiras, Neymar estará de volta ao Santos no confronto diante do Deportivo Recoleta, pela Copa Sul-Americana. O técnico Cuca confirmou a presença do atacante entre os relacionados para a partida, válida pela quarta rodada da fase de grupos do torneio continental.

"O Neymar vai jogar contra o Recoleta, eles já venderam todos os ingressos lá. O Neymar vai ter sequência, vai fazer o melhor possível antes da convocação. Agora, é largar tudo dentro de campo, primeiro para nos ajudar e, depois para se ajudar", disse o treinador em coletiva de imprensa.

Agora, Neymar terá quatro jogos pelo Santos para tentar convencer Carlo Ancelotti a incluí-lo na lista final de convocados da Seleção Brasileira. Os 26 nomes serão divulgados no dia 18 de maio, às 17h (de Brasília), no Museu do Amanhã.

O atacante ficou de fora do clássico contra o Palmeiras devido ao gramado sintético do Allianz Parque. Cuca explicou que Neymar foi preservado, principalmente por conta de seu histórico de lesões nas articulações, que podem ser agravadas nesse tipo de superfície.

"É claro que o Neymar é uma referência. É super importante. Consegue criar um passe, um chute, uma jogada. Ele pensa muito na frente. Mas, hoje não esteve com a gente. O sintético faz muito mal para ele", concluiu.

Neymar retornou ao Santos em 2025 e teve papel importante na permanência do clube na elite do futebol nacional na última temporada. Neste ano, o atacante tem enfrentado dificuldades para ter sequência e soma apenas 11 jogos, com quatro gols e três assistências.

Com Neymar, o Santos vira a chave e retoma o foco na Copa Sul-Americana. A equipe comandada por Cuca precisa de uma campanha quase perfeita para avançar e enfrenta o Deportivo Recoleta nesta terça-feira, às 21h30 (de Brasília), no Estádio Defensores del Chaco, pela quarta rodada da competição.

Situação do Santos

Com o empate contra o Palmeiras, o Santos deixou a zona de rebaixamento, mas pode voltar ainda nesta rodada. Neste momento, o Alvinegro Praiano subiu para a 16ª posição, com 15 pontos, apenas um a mais que o Internacional, primeiro time dentro do Z4.

Já na Sul-Americana, o Santos ocupa a última posição do Grupo D, com apenas dois pontos em três jogos.

Próximos jogos do Santos

Deportivo Recoleta x Santos (4ª rodada da Sul-Americana)

Data e hora: 05/05 (terça-feira), às 21h30 (de Brasília)

Local: Defensores del Chaco, em Assunção, no Paraguai.

Santos x Red Bull Bragantino (15ª rodada do Brasileirão)

Data e hora: 10/05 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Vila Belmiro, em Santos (SP).

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