Bolsonaro veste a camisa do Santos em clássico contra o São Paulo

Jair Bolsonaro compareceu à Vila Belmiro, neste sábado, para acompanhar o clássico entre Santos e São Paulo, pelo Campeonato Brasileiro. Nas cativas do estádio, o Presidente da República vestiu a camisa do Peixe.

Bolsonaro foi à Baixada Santista, no Forte dos Andradas, no Guarujá, durante o feriado da Proclamação da República. Partiu dele a ida ao estádio.

Acompanhado de José Carlos Peres, presidente do Santos, ele chegou à Vila por volta das 16h e visitou o Memorial das Conquistas do Peixe, antes de subir para o camarote da presidência do clube. Até então ele vestia uma camisa social simples.

Poucos minutos antes da bola rolar, Bolsonaro foi até as cativas, já trajado com a camiseta do Santos, e posou para fotos com alguns torcedores. Em seguida, retornou para a região dos camarotes, portanto uma bandeira do Brasil.

Bolsonaro vai até as cadeiras cativas. pic.twitter.com/BhfLG31eN4 — Lucas Musetti Perazolli (@lucas_musetti) November 16, 2019

A notícia de que Bolsonaro compareceria no estádio causou polêmica entre os torcedores santistas. As organizadas do clube, através de nota oficial, repudiaram a ida do Presidente à Vila Belmiro. Ainda assim, José Carlos Peres pediu respeito por parte da torcida.