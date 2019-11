Organizadas do Santos repudiam ida de Jair Bolsonaro à Vila Belmiro

Torcida Jovem e Sangue Jovem, as principais organizadas do Santos, emitiram nota oficial nesta quinta-feira para repudir a provável presença de Jair Bolsonaro na Vila Belmiro, sábado, para a partida contra o São Paulo pela 33ª rodada do Campeonato Brasileiro.

As organizadas disseram que as ideologias de Bolsonaro são contrárias à história das torcidas e lamentaram o “palanque político” no estádio (veja abaixo).

Bolsonaro virá à Baixada Santista, no Forte dos Andradas, no Guarujá, durante o feriado da Proclamação da República. Partiu dele a ida ao estádio.

Membros da Polícia Federal e do serviço de inteligência do Governo estiveram na Vila na tarde desta quinta-feira para discutir o acesso do presidente. Ele deve ficar no camarote ao lado de José Carlos Peres, presidente do Peixe.

O técnico Jorge Sampaoli, avesso ao governo de Bolsonaro, não gostou da notícia e espera não ter nenhum contato direto com o presidente antes ou depois do clássico.

Parte da torcida do Santos se mobilizou nas redes sociais e criou a #BolsonaroNaVilaNão. O assunto chegou a ser o mais comentado no Twitter em todo o Brasil na última quarta.