Bambu elogia São Paulo e prevê clássico ofensivo na Vila

O zagueiro Robson Bambu deve ser titular pela primeira vez em um clássico contra o São Paulo na sua carreira, partida que será disputada neste domingo, às 16h (de Brasília), na Vila Belmiro. Contente pelo bom momento que vive, o defensor santista fez uma avaliação positiva do adversário, vice-líder do Campeonato Brasileiro, e previu um jogo franco em Santos.

“O São Paulo é uma equipe que vem fazendo bons jogos, que tem um ataque muito bom. Mas nossas expectativas são as melhores possíveis. Nosso grupo está muito preparado, estamos crescendo no decorrer do campeonato e vai ser um jogo bom. Um jogo que pode se esperar tudo, com os dois times atacando muito”, disse o defensor ao site oficial do clube, de olho em uma grande apresentação nesse teste.

“Estamos preparados, principalmente por jogar dentro de casa, na Vila Belmiro. Este clássico é muito importante para o time e para mim, estou muito feliz pelo momento que estou vivendo. Só temos a crescer”, comentou o menino da Vila de 20 anos, que soma oito jogos com a camisa santista.

“Essa crescente é muito importante para o nosso grupo. Até um mês atrás a gente passava por um momento muito difícil perto da zona de rebaixamento. Agora, graças a Deus, temos conseguido as vitórias. O sistema defensivo também não tem sofrido gols graças à dedicação de todos. O grupo está bem focado nos objetivos”, avaliou o jogador.

Com os ingressos esgotados desde a última quarta-feira, a Vila Belmiro promete ser um fator extra para os donos da casa. Além da boa fase dentro de campo, Robson torce para que o clima seja de total harmonia entre time e torcida para a conquista da nona vitória na competição.

“A torcida é sempre importante, principalmente quando o jogo é na Vila Belmiro. Todos os times que vêm jogar aqui sentem muita dificuldade por conta da pressão da torcida. O apoio deles é fundamental. Nosso grupo já está bem focado e com a torcida a nosso favor será ainda melhor para continuarmos subindo no campeonato”, concluiu.