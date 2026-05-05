Santos terá volta de Neymar e mudança na zaga para encarar o Recoleta; veja escalações

O Santos está escalado para a partida de logo mais desta terça-feira, contra o Deportivo Recoleta-PAR, pela quarta rodada da Copa Sul-Americana. O técnico Cuca ganhou o retorno de Neymar e também promoveu uma mudança no sistema defensivo.

A bola rola para Santos e Deportivo Recoleta às 21h30 (de Brasília), no gramado do Estádio Monumental Río Parapití, em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

Santos tem volta de Neymar

A principal novidade do Santos é o retorno de Neymar, preservado pela comissão técnico no clássico contra o Palmeiras. O craque volta ao time titular após se envolver em um polêmico episódio com Robinho Jr. no treino do último domingo.

Cuca também promoveu uma mudança na zaga, trazendo o jovem João Ananias na vaga de Luan Peres. O restante do time é o mesmo que empatou em 1 a 1 com o Palmeiras.

A escalação do Santos tem: Gabriel Brazão; Igor Vinícius, Lucas Veríssimo, João Ananias e Escobar; João Schmidt, Christian Oliva, Gabriel Bontempo e Rollheiser; Neymar e Gabigol.

Desfalques: Mayke (virose), Vinícius Lira (cirurgia no joelho esquerdo), Gabriel Menino (transição), Gustavo Henrique (lesão muscular na coxa esquerda) e Lautaro Díaz (dores na coxa direita).

Recoleta escalado

Do outro lado, o Deportivo Recoleta do técnico Jorge González também está escalado. Diferente do jogo da primeira rodada, a equipe paraguaia trouxe a campo seu time titular.

O Recoleta vai a campo com: Nelson Ferreira; Facundo Echeguren, Nicolás Marotta, Cardozo e Mosquera; Domínguez, José Espínola, Wilfrido Báez e Junior Noguera; Ríos e Allan Wlk.

Desfalques: Ivan Píris (lesionado).

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Como chegam as equipes?

O Santos chega para o duelo após um empate, fora de casa, no clássico contra o Palmeiras. Já na Sul-Americana, o Peixe está na lanterna do Grupo D, com apenas dois pontos. O Recoleta, por sua vez, ocupa a terceira posição na chave, com três pontos, e vem de vitória sobre o Cerro Porteño no Campeonato Paraguaio.

Arbitragem de Recoleta x Santos