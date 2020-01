Arthur Gomes volta de empréstimo e tenta convencer Jesualdo no Santos

Arthur Gomes será uma das novidades na reapresentação do elenco profissional do Santos, marcada para a tarde desta quarta-feira, no CT Rei Pelé – o primeiro treinamento de Jesualdo Ferreira.

Arthur teve bom rendimento mesmo com o rebaixamento da Chapecoense à Série A do Campeonato Brasileiro. Titular com frequência durante o empréstimo, o atacante disputou 30 partidas e fez quatro gols. Ele liderou alguns fundamentos, como de dribles e roubadas de bola da equipe.

Após a primeira experiência como profissional fora do Peixe, ele será observado de perto por Jesualdo na pré-temporada. O Menino da Vila foi sondado por algumas equipes, como a Internacional de Limeira, mas nenhuma proposta oficial foi feita. O contrato termina em dezembro de 2021.

Se o desempenho não for satisfatório, Arthur Gomes será negociado ou atuará pelo Santos B. A ideia, porém, é reintegrá-lo. A estreia do Alvinegro no Campeonato Paulista será contra o Red Bull Bragantino, dia 23, na Vila Belmiro.