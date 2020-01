Arthur Gomes tem lesão na coxa diagnosticada e vira desfalque no Santos

O Santos ganhou mais um desfalque para a partida desta quinta-feira, contra a Inter de Limeira, na Vila Belmiro, às 19h15. O Peixe divulgou nesta quarta-feira que Arthur Gomes teve uma lesão de grau 1 diagnosticada na coxa direita. Dessa forma, o jogador não poderá ser utilizado por Jesualdo Ferreira.

Na última segunda-feira, Arthur Gomes marcou o primeiro gol da vitória do Santos sobre o Guarani, porém foi substituído com dores ainda na etapa inicial. O atacante está em processo de fisioterapia e será reavaliado diariamente.

O Santos ainda não sabe se poderá contar com Arthur Gomes para o clássico contra o Corinthians, que acontece no domingo, às 11h, na Arena. A lesão do atacante surge em um momento delicado para o Peixe, que já possui desfalques no ataque.

Marinho permanecerá mais três semanas fora por conta de um entorse no tornozelo esquerdo. Além disso, Soteldo ainda não retornou da disputa do pré-olímpico da Colômbia. No momento, as opções para as pontas são Kaio Jorge, Derlis González, Raniel e Tailson.

Depois de empatar sem gols na estreia do estadual contra o Red Bull Bragantino, o Peixe venceu o Guarani na última rodada. Com os quatro pontos conquistados até o momento, o Alvinegro Praiano ocupa a primeira posição do grupo A.

