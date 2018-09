Árbitro relata na súmula reclamação de Cuca no San-São

O clássico Santos e São Paulo acabou ficando no 0 a 0, na tarde deste domingo na Vila Belmiro. Mesmo assim, a polêmica da arbitragem não passou batido. O árbitro Ricardo Marques Ribeiro encerrou a partida em um contra-ataque armado pelo Peixe, o que revoltou os jogadores e o técnico Cuca.

Na coletiva, o treinador optou por não comentar a arbitragem, mas fez elogios à Ricardo. No entanto, na súmula o juiz relatou uma reclamação acintosa do comandante do time da Vila Belmiro.

“Ricardo você errou! Meu time faria o gol, você me prejudicou! Isto é uma sacanagem. Você vai ver na TV, estou cansado de ser prejudicado, sempre contra o Santos. Você errou, você errou, reconheça! ”, dizia a súmula.

Sem compromissos no meio de semana, o Santos voltará a campo no próximo domingo, diante do Cruzeiro, no Mineirão às 19h00 (horário de Brasília), pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

