Cuca lamenta empate no clássico e evita falar da arbitragem

O Santos empatou com o São Paulo por 0 a 0 neste domingo e, apesar do resultado, o técnico Cuca saiu satisfeito com o que sua equipe mostrou em campo. O treinador elogiou a atuação dos seus jogadores e lamentou o resultado, que, na visão dele, poderia ter sido uma vitória.

“O resultado eu acho que poderia ser uma vitória nossa, principalmente pelo que fizemos no primeiro tempo fantástico, com variação, não teve aquela chance clara, mas a qualquer momento poderia sair. Infelizmente não foi possível. Segundo tempo ninguém aguenta jogar num ritmo tão frenético, mesmo assim tivemos duas grandes oportunidades. Em um clássico com poucas chances, uma tem que entrar. Não era o dia hoje”, declarou o comandante do Alvinegro.

O comandante da equipe praiana se mostrou bastante enérgico com a arbitragem após o apito final em um lance que poderia ser um contra-ataque do Peixe. Contudo, Cuca evitou fazer críticas e elogiou Ricardo Marques Ribeiro.

“O final (da partida) foi o lance da falta que geraria um contra-ataque, nos trouxe lembranças antigas. O arbitro teve uma boa arbitragem jogo duro, decisivo, tentamos de todas as formas colocar a equipe para frente, mas não foi possível. O torcedor sai da Vila satisfeito com o que viu”, afirmou.

“Não vou falar da arbitragem. O cara está lá dentro, pressão enorme, os clubes fazendo relatório e uma pressão tremenda. Não é fácil apitar um jogo desse, teve seus errinhos, mas foi bem”, completou.