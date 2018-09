Alison elogia atuação do Santos e comemora sequência sem sofrer gols

O Santos conseguiu jogar melhor do que o São Paulo no empate por 0 a 0 neste domingo e, após a partida, o volante Alison elogiou a atuação da equipe da Vila Belmiro e ainda comemorou o oitavo jogo consecutivo sem sofrer gols.

“Jogo difícil. Clássico tem dificuldade. Acredito que fizemos um excelente primeiro tempo, um bom segundo, tivemos chances, mas não conseguimos. Faz parte”, declarou o jogador ao Premiere na saída de campo.

“Muito bom, importante. Sabemos da importância de estar bem defensivamente, não sofrer gols. Espero que a gente possa continuar”, completou o atleta sobre a boa fase defensiva do Peixe.

Depois de falta cobrada por Nenê, o juiz encerrou a partida em contra-ataque do Santos. Diversos atletas da equipe da casa reclamaram e Cuca ficou muito bravo com o lance. Alison explicou o que aconteceu no lance.

“A gente teria um contra-ataque. Não era uma chance de gol clara, mas nós teríamos a possibilidade de criar uma boa chance e ele decidiu terminar o jogo. Não sei se ele acertou ou não”, disse ele antes de declarar que não ouviu o que o técnico do Alvinegro falou para a equipe de arbitragem. “Acabei não escutando, preferi sair da confusão”.