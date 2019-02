Aposta do Santos, Alan Cardoso se despede: “Ao Vasco, tudo”

Aposta do Santos para a sequência da temporada, Alan Cardoso se despediu do Vasco depois de 13 anos. O lateral-esquerdo agradeceu ao clube formador por meio de suas redes sociais.

“Cheguei no Vasco com 8 anos de idade. Hoje tenho 21 anos. 13 anos se passaram, de muito aprendizado, muita luta, muito amadurecimento. O Vasco abriu as portas da sua casa para mim e para a minha família. Me formou como atleta e contribuiu na minha formação como homem e cidadão. Apesar de tudo, chegou a hora para mim de assumir um novo projeto, um novo desafio. Deixo um profundo agradecimento para o Clube de Regatas Vasco da Gama, para sua torcida maravilhosa, e principalmente para todos os funcionários desse clube que tanto me apoiou. Deixo ainda um abraço especial a todos os atletas que tive o prazer de compartilhar o dia a dia, o vestiário, e o campo – valeu rapaziada, valeu geração 98! Ao Vasco, tudo”, escreveu.

Alan Cardoso tem 21 anos e é visto com potencial para atuar no elenco profissional, mas deve fazer parte da equipe de transição, com os aspirantes e os sparrings de Jorge Sampaoli, assim como Lucas Braga, do Luverdense.

O lateral passou por cirurgia no joelho em 2018, por lesão sofrida durante passagem pelo ABC. Ele está recuperado, porém, passará por análise completa com o departamento médico santista.

Alan assinará um acordo de dois anos e o Vasco ficará com 20% dos seus direitos econômicos pela liberação antecipada – o vínculo iria até maio e um pré-contrato com o Peixe foi firmado.

No grupo principal, Sampaoli conta apenas com Orinho e o Santos pretende anunciar Felipe Jonatan, do Ceará, e Jorge, do Monaco-FRA, nos próximos dias.

