Com duelos decisivos nas Copas, Santos terá nove jogos em maio; veja agenda

O Santos abre neste dia primeiro o mês de maio, que pode ser decisivo para o rumo do clube na temporada. Com uma maratona de nove jogos antes da pausa para a Copa do Mundo, o Peixe terá partidas decisivas pela sua continuidade na Copa do Brasil e na Copa Sul-Americana.
O primeiro compromisso do Santos será já neste sábado, quando o Alvinegro Praiano tem um clássico contra o Palmeiras, agendado para as 18h30 (de Brasília), no Allianz Parque, pelo Brasileirão.
Na terça-feira, diante do Recoleta, no Paraguai, o Peixe entra em campo para iniciar a reta final da fase de grupos da Sul-Americana, competição na qual tem sua continuidade em risco. Atualmente, a equipe é a lanterna do grupo D com apenas dois pontos e nenhuma vitória. A equipe comandada por Cuca terá, em maio, os três últimos confrontos por esta fase do torneio para definir se avança ou se será eliminada.
Em seguida, no domingo (10), o Santos recebe o Red Bull Bragantino na Vila Belmiro, pelo Brasileirão, duelo seguido do jogo de volta da quinta fase da Copa do Brasil, diante do Coritiba, fora de casa, na quarta-feira (13). A primeira partida terminou empatada em 0 a 0 e, em caso de nova igualdade, a classificação às oitavas será decidida nos pênaltis.
Posteriormente, no domingo (17), o Peixe encara novamente o Coritiba, desta vez pelo Brasileirão, na Vila Belmiro. Na quarta (20) da mesma semana, a equipe recebe o San Lorenzo pela Sul-Americana.
Três dias depois, no sábado (23), novamente o Santos entra em campo pelo Brasileiro e visita o Grêmio em Porto Alegre, partida que antecede o confronto contra o Deportivo Cuenca na terça-feira (26), pela última rodada da Sul-Americana, que deve definir se a equipe segue ou não na competição.
Por fim, o Peixe recebe o Vitória no sábado seguinte (30), pelo Campeonato Brasileiro, na última partida das equipes antes da pausa para a disputa da Copa do Mundo.
Eliminações podem deixar o Santos apenas no Brasileirão
Sendo assim, dependendo do desempenho do Santos neste mês, a equipe pode acabar apenas com a disputa do Campeonato Brasileiro no restante da temporada devido às possibilidades de eliminações na Copa do Brasil e Sul-Americana. Vale lembrar que, no torneio continental, apenas o líder do grupo avança direto às oitavas de final, enquanto o vice-líder disputa os playoffs contra os terceiros colocados das chaves da Libertadores.
Veja a agenda de jogos do Santos em maio:
Sábado, 2 de maio de 2026 (sábado)
Jogo: Palmeiras x Santos
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 18h30 (de Brasília)
Local: Allianz Parque
Terça-feira, 5 de maio de 2026 (terça-feira)
Jogo: Recoleta x Santos
Competição: Copa Sul-Americana
Hora: às 21h30 (de Brasília)
Local: Estádio Monumental Río Parapití, no Paraguai
Domingo, 10 de maio de 2026 (domingo)
Jogo: Santos x Red Bull Bragantino
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 18h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Quarta-feira, 13 de maio de 2026 (quarta-feira)
Jogo: Coritiba x Santos
Competição: Copa do Brasil
Hora: às 19h30 (de Brasília)
Local: Couto Pereira
Domingo, 17 de maio de 2026 (domingo)
Jogo: Santos x Coritiba
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 11h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Quarta-feira, 20 de maio de 2026 (quarta-feira)
Jogo: Santos x San Lorenzo
Competição: Copa Sul-Americana
Hora: às 19h (de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Sábado, 23 de maio de 2026 (sábado)
Jogo: Grêmio x Santos
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: às 19h (de Brasília)
Local: Arena do Grêmio
Terça-feira, 26 de maio de 2026 (terça-feira)
Jogo: Santos x Deportivo Cuenca
Competição: Copa Sul-Americana
Hora: às 21h30 (de Brasília)
Local: Vila Belmiro
Sábado, 30 de maio de 2026 (sábado)
Jogo: Santos x Vitória
Competição: Campeonato Brasileiro
Hora: Não definido
Local: Vila Belmiro