Santos perde do Internacional na Vila e chega a seis jogos de jejum no Brasileiro feminino

A equipe feminina do Santos chegou ao seu sexto jogo sem vitória nesta sexta-feira ao ser derrotada na Vila Belmiro para o Internacional, por 3 a 0, pela nona rodada do Campeonato Brasileiro, na estreia do técnico Marcelo Frigerio. Sole Jaimes, Darlene e Valéria Cantuário anotaram os gols do Colorado.
Situação na tabela
Com o resultado, o Peixe se distancia do G8 e fica com a 11ª colocação da tabela com 11 pontos. Por sua vez, o Internacional entra no G4, na quarta posição, com 17 pontos.
📋 Resumo do jogo
⚪ SANTOS 0 x 3 INTERNACIONAL 🔴
🏆 Competição: Campeonato Brasileiro feminino
🏟️ Local: Vila Belmiro
📅 Data: 01 de maio de 2026 (sábado)
⏰ Horário: 16h (de Brasília)
Gols
- ⚽ Sole Jaimes, aos 5' do 1ºT (Internacional)
- ⚽ Darlene Reguera, aos 29' do 1ºT (Internacional)
- ⚽ Valéria Cantuário, aos 50' do 1ºT (Internacional)
Como foi o jogo
O Internacional abriu o marcador logo aos cinco minutos de jogo. Aninha recebeu pela esquerda e pedalou para cima de Letícia Santos para cruzar na segunda trave e Sole Jaimes subir para testar firme e colocar o Inter em vantagem. Já aos 29 minutos, Aninha levantou novamente para Sole Jaimes que, desta vez, ajeitou de cabeça para Darlene finalizar firme da marca do pênalti para ampliar pelo Colorado.
Nos acréscimos, aos 50 minutos, Ana Alice furou ao tentar afastar a bola de cabeça e Valéria Cantuário ficou com a bola na entrada da área para, na saída da goleira Taty Amarou, bater rasteiro com precisão para anotar o terceiro gol das gaúchas.
Próximos jogos
Santos
- Jogo: Ferroviária x Santos
- Data e horário: 06 de maio de 2026 (quarta-feira) | 20h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro
- Local: Fonte Luminosa
Internacional
- Jogo: Internacional x Botafogo
- Data e horário: 11 de maio de 2026 (segunda-feira) | 18h (de Brasília)
- Competição: Campeonato Brasileiro feminino
- Local: SESC Protásio Alves