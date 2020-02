Santo André vence Red Bull Bragantino e tira liderança do Palmeiras

O Santo André reassumiu a liderança do Grupo B do Campeonato Paulista. Pela 7ª rodada da competição, a equipe venceu o Red Bull Bragantino por 1 a 0 neste domingo, no Estádio Bruno José Daniel, e tirou a primeira colocação do Palmeiras. Já o Massa Bruta, com a derrota, segue na terceira posição do Grupo D e não consegue ultrapassar o vice-líder Corinthians. Um simples empate já seria suficiente para complicar o time de Tiago Nunes.

Os visitantes tiveram mais posse de bola na primeira etapa, mas foram os donos da casa que levaram mais perigo. Aos 23 minutos, o Ramalhão marcou o gol da partida com Ronaldo. Branquinho foi lançado na direita, cortou o zagueiro e fez um cruzamento rasteiro para o atacante pegar de primeira e anotar seu quarto gol no Paulistão.

No segundo tempo, o Bragantino partiu em busca do empate, enquanto o Santo André passou a atacar nos contra-ataques. No fim do jogo, aos 40, o meio-campo do Massa Bruta Matheus Jesus foi derrubado por Dudu Vieira dentro da área e o árbitro deu pênalti. Ytalo bateu no canto direito e o goleiro Fernando Henrique pulou para defender a cobrança, saindo como herói do confronto e garantindo a vitória do Ramalhão.

Na próxima rodada, o Santo André enfrenta o Corinthians nesta quarta, às 21h30 (de Brasília), enquanto o Red Bull Bragantino recebe o Ituano na sexta no mesmo horário.