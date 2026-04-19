Estêvão sofre lesão na coxa e deixa campo chorando em derrota do Chelsea

A derrota por 1 a 0 do Chelsea para o Manchester United, neste sábado, pela 33ª rodada do Campeonato Inglês, foi marcada por um momento de preocupação: a saída precoce de Estêvão, de 18 anos, ainda no início da partida.

Titular no confronto, o atacante brasileiro começou bem o jogo e esteve perto de abrir o placar com um chute que passou raspando a trave. No entanto, aos 16 minutos, sentiu um problema físico ao arrancar em direção ao gol adversário e precisou ser substituído, deixando o gramado abatido.

Após a partida, o técnico Liam Rosenior detalhou a situação de Estêvão. "Ele estava chorando no intervalo; foi realmente devastador para ele", disse.

"Parece que foi uma lesão na coxa, e isso aconteceu num momento em que ele estava avançando em direção ao gol adversário para uma chance de um contra um – ele estirou a coxa nesse instante. Espero que o Este volte o mais rápido possível", completou.

Além de Estêvão, a partida também terminou com preocupação envolvendo Enzo Fernández. O meio-campista argentino voltou ao time após duas partidas de ausência e atuou por 88 minutos, mas não conseguiu completar o jogo, sendo substituído nos instantes finais por Romeo Lavia.

Enzo deixou o campo sentindo dores e voltou a ser tema da coletiva de Rosenior, que demonstrou cautela, mas também otimismo quanto à gravidade da situação.

"Acabei de vê-lo no vestiário – acho que foi na panturrilha. "Espero que seja apenas uma cãibra; ele está recebendo tratamento agora porque, obviamente, queremos que ele esteja em forma para terça-feira [contra o Brighton and Hove Albion]", comentou.

"Ele se entregou completamente pelo clube esta noite e eu não esperava nada diferente de um homem de sua estatura e qualidade", finalizou.

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