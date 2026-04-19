Brasil Feminino vence Canadá e conquista o título do Fifa Series

A Seleção Brasileira Feminina se sagrou campeã do Fifa Series na noite deste sábado, ao bater o Canadá por 1 a 0, pela terceira partida da competição, na Arena Pantanal, em Cuiabá (MT).

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Brasil Campeão

Com o resultado, o Brasil encerrou o Fifa Series com 100% de aproveitamento, na primeira posição do grupo, com nove pontos. Já o Canadá terminou a competição no segundo lugar, com seis pontos. Após vencer Coréia do Sul, Zâmbia e Canadá, a Seleção Brasileira ficou com a taça do torneio amistoso.

📋 Resumo do jogo

🟡🟢 BRASIL 1 X 0 CANADÁ 🔴⚪

🏆 Competição: Fifa Series - Rodada 3

🏟️ Local: Arena Pantanal, Cuiabá (MT)

📅 Data: 18 de abril de 2026 (sábado)

⏰ Horário: 22h30 (de Brasília)

Gols

⚽ Aline Gomes, aos 2' do 2ºT (Brasil)

Como foi o jogo

Aos 44 minutos de jogo, Ludmilla recebeu de Kerolin com liberdade e teve uma grande chance para tirar o zero do placar a favor do Brasil, mas finalizou em cima da goleira Kailen Sheridan.

Na segunda etapa, com apenas dois minutos, Aline Gomes aproveitou sobra na área, chutou no alto e marcou o gol do título brasileiro. Aos 36, Ary Borges cometeu falta em Jessie Fleming, recebeu o segundo cartão amarelo e deixou a Seleção Brasileira com uma a menos. Mesmo em desvantagem numérica, o Brasil foi capaz de sustentar a vantagem para conquistar a vitória e o troféu do Fifa Series.