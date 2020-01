Real Madrid oficializa a contratação de Reinier

O Real Madrid anunciou a contratação do atacante Reinier. Um dia após o jogador completar 18 anos de idade, sua ida ao futebol europeu foi oficializada pelas redes sociais do clube merengue.

Segundo o jornal AS, da Espanha, o Real pagou a multa rescisória do atleta de 30 milhões de euros (cerca de R$ 139 milhões de reais) e agora obtêm 80% de seus direitos econômicos. O Flamengo irá embolsar 24 milhões de euros na negociação. Os outros 6 milhões serão divididos igualmente entre a família do atacante e seu empresário.

Convocado para a Seleção Brasileira Sub-23, Reinier está disputando o Pré-Olímpico na Colômbia, e só se apresenta ao novo clube ao fim do torneio, no dia 9 de fevereiro. Inicialmente, ele será integrado ao Real Madrid Castilla, time B do gigante espanhol, assim como ocorreu com Rodrygo e Vinicius Junior.

Pelo Twitter, o Flamengo relembrou a curta trajetória do jogador com a camisa rubro-negra e desejou sorte na nova etapa. Reinier foi promovido ao elenco principal em julho de 2019, participou de 15 jogos e marcou seis gols. No começo do mês, em entrevista ao canal português CMTV, o técnico Jorge Jesus criticou o Mengão por negociar o jovem atleta.