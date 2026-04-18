Real Madrid deve fazer limpa no elenco após eliminação na Liga dos Campeões

A eliminação do Real Madrid para o Bayern de Munique nas quartas de final da Liga dos Campeões não caiu nada bem para os lados merengues. A nove pontos de distância do líder Barcelona no Campeonato Espanhol, a eliminação no torneio continental pode ter significado o fim da esperança de títulos na temporada, fato que não ocorre desde 20/21.

Início conturbado

Com a saída de Carlo Ancelotti para a Seleção Brasileira, o Real Madrid confiou seu início de temporada ao ídolo Xabi Alonso, credenciado pela conquista invicta do Campeonato Alemão pelo Bayer Leverkusen. A aposta no jovem treinador não se concretizou, sendo posteriormente demitido no início de janeiro, após a eliminação para o Barcelona na Supercopa da Espanha.

A missão de comandar os merengues em campo foi designada a Álvaro Arbeloa, que também não se converteu em unanimidade até aqui. Sob o comando do espanhol, são 21 partidas, com 13 vitórias, um empate e sete derrotas.

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Possíveis saídas

O fracasso dentro de campo e a insatisfação de líderes do elenco fazem com que a diretoria merengue veja a necessidade de diminuir seu plantel de jogadores para a próxima temporada. A informação é do jornal Marca.

Alaba e Dani Ceballos tem poucas chances de serem aproveitados e são os principais cotados a deixaram o clube ainda nesta temporada.

Além deles, Carvajal e Rudiger, que têm contrato apenas até o meio do ano, ainda não têm o destino definido. Camavinga e Asencio também tem o vínculo perto do fim com o Real Madrid e são vistos como negociáveis na próxima janela de transferência.

A ideia é contar com 22 jogadores na equipe principal e completar qualquer carência restante com jogadores do Castilla, como Thiago Pitarch, que já recebeu seus primeiros minutos em campo nesta temporada.

Arbeloa também não está confirmado no comando do Real Madrid para a próxima temporada. Enquanto isso, nomes como Jurgen Klopp, Maurício Pochettino e Didier Deschamps aparecem entre os cotados para suceder o espanhol.