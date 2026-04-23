Real Betis x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid visita o Real Betis pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha.
Onde assistir
O jogo terá transmissão do Disney+.
Como chegam as equipes
O Real Madrid chega após vitória contra o Alavés por 2 a 1, na vice-liderança, com 73 pontos, nove atrás do líder Barcelona. Vindo de vitória fora de casa, o Real Betis venceu o Girona por 3 a 2 e chegou nos 49 pontos, quinto colocado na tabela.
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Prováveis escalações
Real Betis
Valles; Bellerín, Nathan, Bartra e Ricardo Rodríguez; Altimira, Amrabat e Fornals; Antony, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli.
Técnico: Manuel Pellegrini.
Real Madrid
Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Brahim Díaz e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé.
Técnico: Álvaro Arbeloa.
Arbitragem
César Soto Grado-ESP será o árbitro do confronto.
Ficha técnica
Confronto: Real Betis x Real Madrid
Competição: Campeonato Espanhol - 32ª rodada
Data e horário: sexta-feira, 24 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)
Local: Estádio de La Cartuja, Sevilha (ESP)
Transmissão: Disney+
⏩ PRÓXIMO PARTIDO
🆚 @RealBetis
🗓️ 24/04 | 21:00 CEST pic.twitter.com/gai0cMCUuw
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) April 22, 2026
Mais jogos na Europa
Bundesliga
- Jogo: RB Leipzig x Union Berlin
- Competição: Campeonato Alemão - 31ª rodada
- Posições: o RB Leipzig é 3º colocado com 59 pontos; o Union Berlin é 11º com 32 pontos.
- Data e horário: 24 de abril de 2026 (sexta-feira), às 15h30 (de Brasília)
- Local: Red Bull Arena Leipzig, em Leipzig (ALE)
- Transmissão: CazéTV
Ligue 1
- Jogo: Brest x Lens
- Competição: Campeonato Francês - 30ª rodada
- Posições: o Brest é 12º colocado com 37 pontos; o Lens é 2º com 62 pontos.
- Data e horário: 24 de abril de 2026 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
- Local: Stade Francis-Le Blé, em Brest (FRA)
- Transmissão: CazéTV
Premier League
- Jogo: Sunderland x Nottingham
- Competição: Campeonato Inglês - 34ª rodada
- Posições: o Sunderland é 11º colocado com 46 pontos; o Nottingham é 16º com 36 pontos.
- Data e horário: 24 de abril de 2026 (sexta-feira), às 16h (de Brasília)
- Local: Estádio da Luz, em Sunderland (ING)
- Transmissão: Disney+
Serie A
- Jogo: Napoli x Cremonese
- Competição: Campeonato Italiano - 34ª rodada
- Posições: o Napoli é 3º colocado com 66 pontos; a Cremonese é 17ª com 28 pontos.
- Data e horário: 24 de abril de 2026 (sexta-feira), às 15h45 (de Brasília)
- Local: Estádio Diego Armando Maradona, em Nápoles (ITA)
- Transmissão: Disney+