Real Betis x Real Madrid: veja prováveis escalações e onde assistir ao jogo pelo Espanhol

O Real Madrid visita o Real Betis pela 32ª rodada do Campeonato Espanhol nesta sexta-feira, às 16h (de Brasília), no Estádio de La Cartuja, em Sevilha, na Espanha.

Onde assistir

O jogo terá transmissão do Disney+.

Como chegam as equipes

O Real Madrid chega após vitória contra o Alavés por 2 a 1, na vice-liderança, com 73 pontos, nove atrás do líder Barcelona. Vindo de vitória fora de casa, o Real Betis venceu o Girona por 3 a 2 e chegou nos 49 pontos, quinto colocado na tabela.

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Prováveis escalações

Real Betis

Valles; Bellerín, Nathan, Bartra e Ricardo Rodríguez; Altimira, Amrabat e Fornals; Antony, Cucho Hernández e Abde Ezzalzouli.

Técnico: Manuel Pellegrini.

Real Madrid

Lunin; Alexander-Arnold, Rüdiger, Huijsen e Carreras; Tchouaméni, Valverde, Brahim Díaz e Bellingham; Vinicius Jr. e Mbappé.

Técnico: Álvaro Arbeloa.

Arbitragem

César Soto Grado-ESP será o árbitro do confronto.

Ficha técnica

Confronto: Real Betis x Real Madrid

Competição: Campeonato Espanhol - 32ª rodada

Data e horário: sexta-feira, 24 de abril de 2026, às 16h (de Brasília)

Local: Estádio de La Cartuja, Sevilha (ESP)

Transmissão: Disney+

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