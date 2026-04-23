Técnico do Real Madrid, Arbeloa reage a especulação sobre José Mourinho: "Não me incomoda"

Em entrevista coletiva realizada antes do duelo do Real Madrid contra o Real Betis pelo Campeonato Espanhol, Álvaro Arbeloa minimizou a polêmica relacionada a uma curtida do atacante Mbappé em uma publicação que falava sobre o possível retorno de José Mourinho ao comando do clube.

“São coisas que nem entro para avaliar. Não me incomoda que ele dê like em Mourinho, Julia Roberts ou quem quer que seja. São coisas que não têm a menor importância.”, falou.

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Minutagem de Arnold e disputa com Carvajal

Com dificuldades de mostrar seu alto nível inicialmente, Trent Alexander-Arnold vem reencontrando o bom futebol. Chegando a Madrid como o sucessor de Dani Carvajal, Arbeloa comentou sobre os minutos de cada um em campo.

"Ele está demonstrando um nível altíssimo. Seu desempenho está fora de qualquer dúvida e, neste momento, merece jogar. Quando não jogou, foi Carvajal quem jogou, e ele também foi muito bem. Em cada partida, o Real Madrid joga a vida e eu também. Sempre que coloco um jogador em campo, preciso confiar muito nele", afirmou o técnico.

"Só posso jogar com onze jogadores. Quando coloco um jogador, isso não significa que eu não esteja satisfeito com os que não estão jogando. Há muitos jogadores com quem estou sendo injusto. Meu objetivo é sentir que estou sendo injusto com os que não jogam porque estão trabalhando bem", explicou.

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Futuro do Real Madrid no Espanhol

Tendo caído precocemente na Liga dos Campeões e na Copa do Rei, o Real Madrid está a nove pontos de distância do líder Barcelona. Arbeloa foi questionado sobre o restante da temporada e como motiva seus atletas a vencer as próximas partidas para quem sabe ter uma chance de se tornar campeão espanhol.

"Nosso objetivo tem que ser vencer os seis jogos, independentemente do que faça o Barcelona. Queremos ter um grande desempenho nesses seis jogos, continuar crescendo e melhorando muitas coisas que precisamos fazer na LaLiga. Não nos preocupamos com outra coisa que não seja vencer a partida de amanhã. E, quando passar, nos concentraremos no Espanyol", comentou.

"Se há algo que um jogador do Real Madrid deve ter, é sempre uma autoexigência muito grande. Minha maior preocupação é prepará-los para o que vão encontrar no campo: que entendamos como joga o adversário, quais devem ser nossas soluções diante do que eles propõem e ter uma ideia de jogo muito clara., finalizou.