Militão sofre nova lesão no Real Madrid e vira dúvida para Copa do Mundo

Éder Militão voltou a ser motivo de preocupação para a Seleção Brasileira e para o Real Madrid. Nesta quinta-feira, o clube merengue confirmou uma nova lesão do jogador de 28 anos, agora no bíceps femoral da perna esquerda.

Apesar de ter um tempo estimado de volta para antes da Copa do Mundo, a situação de Militão preocupa, visto que o atleta segue lidando com lesões há um bom tempo. Desde a primeira lesão de LCA (Ligamento Cruzado Anterior), em agosto de 2023, ele não voltou a atuar com frequência no Real.

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Na temporada 2023/24, Militão ficou fora de 48 partidas e, no período seguinte, o número foi ainda maior: 58 jogos. O brasileiro iniciou a atual temporada em boas condições físicas, mas uma lesão muscular interrompeu sua sequência. Desde o retorno, entrou em campo em apenas cinco partidas antes da nova lesão, divulgada nesta quinta-feira.

Em meio às constantes interrupções dos últimos anos, Carlo Ancelotti terá de aguardar a recuperação de Militão antes de convocá-lo. Ainda assim, a tendência é que, caso o brasileiro esteja em condições de jogo, o treinador italiano não hesite em chamá-lo.