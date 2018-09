Modric quebra hegemonia de Messi e CR7 e é eleito o melhor do mundo

Pela primeira vez em dez anos, nem Cristiano Ronaldo nem Messi levaram o prêmio de melhor do mundo. O croata Luka Modric quebrou a hegemonia dos dois e foi eleito, nesta segunda-feira, o vencedor do prêmio The Best, da Fifa. Com 29% dos votos, ele superou o português, que não compareceu ao evento, e ficou em segundo com 19%, e o egípcio Mohamed Salah, terceiro colocado com 11%.

O jogador do Real Madrid se tornou o primeiro atleta de seu país a ganhar a honraria. Em 1998, Davor Suker ficou na terceira colocação, atrás de Zinedine Zidane e Ronaldo “Fenômeno”, depois do país do leste europeu ter ido para a semifinal da Copa do Mundo.

“É uma grande honra, sentimento bonito estar aqui, com esse troféu incrível. Primeiro, queria felicitar Cristiano e Salah pela temporada que tiveram e tenho certeza que eles terão outras oportunidades. Esse troféu não é somente meu, ele pertence também aos meus companheiros de Real Madrid e Croácia. Sem eles, isso não seria possível”, declarou Modric no púlpito.

“Obrigado a minha família também, sem eles não seria o jogador que sou. Eles são meus melhores. Obrigado aos meus fãs ao redor do mundo pelo grande suporte e o amor que mostraram. Isso tem um significado muito importante para mim. Agradeço também aos que votaram em mim. Esse prêmio mostra que todos nós podemos ser os melhores com dedicação e trabalho. Todos os sonhos podem se tornar realidade”, completou.

O camisa 10, que foi eleito o melhor jogador do Mundial da Rússia, ajudou a Croácia a chegar na final do torneio de seleções. Ele disputou todas as partidas da campanha, inclusive as prorrogações contra Rússia, Inglaterra e Dinamarca, e converteu as duas cobranças que teve nas disputas por pênaltis. O meia ainda balançou as redes nos triunfos sobre a Argentina por 3 a 0 e sobre a Nigéria por 2 a 0.

O atleta de 33 anos ainda foi um dos principais nomes da conquista da terceira Liga dos Campeões consecutiva do Real Madrid e ainda levantou o troféu de campeão do Mundial de Clubes. Modric, que também foi eleito o melhor jogador do futebol europeu pela Uefa, marcou dois gols e deu oito assistências em 43 jogos pelo clube merengue.

Durante a premiação, os torcedores do Peru foram eleitos os fãs da temporada por sua festa na Copa do Mundo.Já o prêmio de Fair Play foi para Lennart Thy, que se declarou inapto a jogar porque foi doar sangue para pacientes com leucemia.