Arbeloa assume responsabilidade em meio à crise no Real Madrid

Álvaro Arbeloa, técnico do Real Madrid, assumiu a responsabilidade da crise que tomou conta do clube nos últimos dias. Em entrevista coletiva neste sábado, ele afirmou ser o culpado pela briga envolvendo Fede Valverde e Aurélien Tchouaméni.

"Eu sou o responsável por tudo o que acontece no Real Madrid e, se quiserem apontar um culpado, aqui estou eu. Se o que se entende dessa situação é que o treinador deveria ter parado tudo isso, eu assumo a responsabilidade", esclareceu o treinador.

Ainda sobre o mesmo assunto, Arbeloa elogiou a maneira como o Real Madrid agiu diante dos problemas no vestiário merengue e ressaltou sua indignação com o vazamento dos acontecimentos internos do clube: "Deslealdade e traição".



"Estou muito orgulhoso da contundência, rapidez e transparência com que o clube agiu. E segundo, que os jogadores já expressaram seu arrependimento, reconheceram o erro, assumiram as consequências do que fizeram e pediram desculpas à torcida, ao clube e ao vestiário", disse.

"Que vazem coisas que acontecem no vestiário me parece uma traição ao Real Madrid, uma absoluta deslealdade com este escudo, e é algo que me entristece muito", concluiu Arbeloa.

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Foco no clássico

Neste domingo, o Real Madrid visita o Barcelona em duelo válido pela 35ª rodada do Campeonato Espanhol. A bola rola para o clássico às 16h (de Brasília), no Camp Nou, em Barcelona.

Por isso, o técnico do Real Madrid afirmou que o elenco precisa virar a chave e focar no jogo contra o grande rival. "Precisamos virar a página, aprender e seguir o caminho do Real Madrid, sem esquecer que amanhã há um Barcelona x Real Madrid”

"Espero que seja um grande jogo contra um grande rival, que está mostrando um bom nível na LaLiga em seu campo. Conta seus jogos por vitórias e está jogando um grande futebol. Estamos muito empolgados para jogar, seguramente, a partida que mais atenção atrai no mundo", finalizou Arbeloa.