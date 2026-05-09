Mbappé não completa treino no Real e segue como dúvida para o El Clásico

O Real Madrid treinou na manhã deste sábado pela última vez antes do clássico contra o Barcelona, às 16h (de Brasília) deste domingo, no Camp Nou. Kylian Mbappé, que se recupera de lesão, não concluiu o treino completo com o elenco.
O francês de 27 anos teve um problema muscular na coxa esquerda no fim de abril, porém sua volta estimada era de duas semanas. Com isso, a expectativa criada era de que Mbappé estivesse disponível para atuar no jogo contra o Barcelona, que pode definir o título do Campeonato Espanhol.
O clube se manifestou com nota oficial, afirmando que o camisa 10 "concluiu parte do treino com o grupo", porém não relatou a disponibilidade de Mbappé para o clássico.
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Mbappé deve ser relacionado para a partida. Contudo, ainda não se sabe se começará como titular. O Real Madrid ainda luta pelo título matematicamente, mas depende de uma vitória sobre o Barcelona, além de outros três tropeços do rival da catalunha.
Se Mbappé ainda é dúvida, o Real tem outros desfalques já confirmados para o clássico. Carvajal, Mendy, Militão, Arda Güler, Rodrygo e Valverde, lesionados, seguiram seus respectivos processos de recuperação neste sábado e não ficam à disposição.
Tchouaméni, por sua vez, está confirmado entre os relacionados após a confusão com Valverde. Pelo menos foi o que garantiu o técnico Arbeloa em coletiva pré-jogo neste sábado.
✅ Último entrenamiento antes del Clásico. pic.twitter.com/rg6zIouir2
— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 9, 2026