Jornal garante acerto entre Real Madrid e Porto por Éder Militão

Éder Militão será jogador do Real Madrid. Pelo menos é o que garante o diário espanhol As Neste domingo, o clube espanhol e o Porto selaram um acordo. Os valores pela transferência chegarão aos 50 milhões de euros (R$ 213 milhões), montante referente à multa rescisória do jogador.

Sendo assim, a partir de junho, o lateral-direito irá para o Madrid. O ex-São Paulo vem sendo destaque no Porto, sendo eleito inclusive, o melhor jogador do mês de dezembro. No resto da atual temporada europeia, o defensor continuará no Porto para conquistar o Campeonato Português e disputar a Liga dos Campeões.

Veja também: Solari elogia Real Madrid e vê time na briga por títulos

Além do Real, Manchester United, Liverpool e Chelsea eram outros interessados no futebol de Militão. Porém, os merengues venceram a concorrência e devem confirmar a contratação do jovem com contrato até 2025.

O São Paulo, clube que revelou Militão, tem direito a 10% de uma venda do Porto para qualquer outro interessado, além de mais 3,5% do mecanismo de solidariedade pela formação do atleta. Dessa forma, o Tricolor receberá aproximadamente R$ 28 milhões caso a transferência se concretize.

No meio do ano passado, o zagueiro foi vendido ao Porto por 4 milhões de euros (R$ 17 milhões). Pelo Dragão, foram 25 partidas, dois gols marcados e boas atuações.