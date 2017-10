Cristiano Ronaldo afirma que mudou estilo de jogo para poder vencer mais

Atual melhor jogador do mundo e principal jogador do Real Madrid, Cristiano Ronaldo afirmou que mudou seu estilo de jogo para que conseguir mais vitórias na sua carreira. O craque começou a chamar a atenção do mundo quando ainda atuava pelo Manchester United, principalmente pelos dribles desconcertantes e bastante ousados. Atualmente, o jogador não usa mais as fintas com a mesma frequência que no clube inglês e o atacante afirmou que essa mudança aconteceu devido uma mudança de metas pessoais.

“A verdade é que mudei a minha forma de jogar porque vencer é o mais importante. Os gols ajudam a ganhar. Posso combinar, primeiro os gols, depois as assistências e a seguir as fintas. O que os torcedores realmente querem é que aconteça os gols e é o que tento fazer o máximo possível”, afirmou o craque português em entrevista ao youtuber e Freestyler Touzani.

“Não foi difícil deixar de fazer os dribles, porque ainda faço alguns, mas não tanto como quando jogava no Manchester United. Neste momento, prefiro estar focado em marcar o máximo possível de gols e ajuda o Real Madrid e a seleção portuguesa. As habilidades são o terceiro objetivo, mas continuo a fazer fintas”, finalizou Ronaldo.

As afirmações do atleta acontecem no momento em que Ronaldo teve uma das suas poucas marcas negativas na carreira. O jogador eleito quatro vezes está há 270 minutos sem fazer um único gol no torneio nacional. sua pior marca desde que vestiu a camisa do clube madrilenho. A marca positiva fica por conta dos números do jogador na Liga dos Campeões, principal torneio do futebol europeu. O craque português marcou quatro gols nos primeiros dois jogos do Grupo H e continua como maior artilheiro da história da competição.

Já o Real Madrid não vive o melhor dos momentos neste inicio de temporada. O clube está apenas na quinta posição do Campeonato Espanhol e neste momento não estaria se classificando para a Champions League do ano que vem, algo que é inimaginável pela diretoria madrilena.