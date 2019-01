Ponte Preta recebe o Mirassol por primeira vitória no Paulista

Um dos times do interior de São Paulo que mais despertam a atenção é a Ponte Preta. Entretanto, a Macaca largou mal no Campeonato Paulista, e ainda quer sua primeira vitória na competição. Para desencantar, o clube campineiro recebe o Mirassol, no Moisés Lucarelli, às 19h15 (horário de Brasília) desta quarta-feira.

Nos dois primeiros jogos da temporada, a Ponte apresentou um futebol bem fraco, ficando nos empates sem gols diante de Oeste e Ferroviária. Contra o Corinthians, o time segurou o máximo que pode, mas depois de sofrer o gol, acabou tendo dificuldades para criar jogadas e assim, segue em branco no Paulistão.

Em caso de tropeço, a situação no clube campineiro pode ficar alarmante. Gerson Magrão comentou sobre os atuais problemas, e quer a vitória urgente, mesmo que a equipe não apresente um bom futebol.

“Esse jogo de quarta é muito importante para que a gente possa conseguir uma vitória. Precisamos vencer, mesmo que seja para não jogar bonito. É vencer para a torcida, pela Ponte e também para a gente para pegar confiança e ir crescendo cada vez mais nos jogos”, afirmou o jogador.

Pelo lado do Mirassol, depois da goleada sofrida para o São Paulo, o time conseguiu dois bons resultados em casa, e melhorou a campanha. Mesmo em último lugar no Grupo B, a equipe sonha em se classificar para a próxima fase do Paulistão.