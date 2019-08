Boselli estreia, mas é Gustagol quem garante a primeira vitória do Corinthians

A expectativa pela estreia de Mauro Boselli com a camisa do Corinthians era grande e ficou ainda mais evidente quando Fábio Carille mandou chamar o centroavante argentino, em meio a um empate angustiante com a Ponte Preta, nesse sábado. A torcida vibrou, Boselli se esforçou, mas quem brilhou na Arena foi Gustagol. Depois de paralisação por causa da chuva, ventania, gol anulado da Macaca e bola na trave de Cássio, o Timão arrancou sua primeira vitória em 2019, apenas nessa terceira rodada do Campeonato Paulista, graças ao camisa 19, que não desperdiçou jogada criada por Fagner e Pedrinho pela ponta direita, já aos 33 minutos da etapa final.

Com tantas alterações na formação titular, o Corinthians teve um primeiro tempo sofrível. O técnico Mazola Jr colocou seu time para cima de Léo Santos, improvisado na lateral esquerda, e conquistou terreno com isso.

Não foram poucas as oportunidades criadas pela Macaca em cima do jovem defensor corintiano. Pelo alto, os visitantes também assustaram. Carille, então, tentou ajustar seu time sem trocar peças: abriu mão do 4-2-3-1 para apostar no 4-1-4-1.

Na prática, não surtiu efeito algum. A Macaca encaixotou os donos da casa com sua marcação em um espaço aproximado de campo de apenas 30 metros.

De repente, uma tempestade, de chuva e de vento, forçou a paralisação do jogo por cerca de 10 minutos. A torcida, a fim de amenizar o frio, subiu o tom nas arquibancadas. Mas, o jogo que já não era bom ficou ainda pior com as poças d’água que se formaram no campo da Arena.

Antes do intervalo, ainda teve um susto para os corintianos. Cássio foi mal ao defender chute rasteiro. No rebote, Thalles mandou para as redes. A posição de impedimento do pontepretano salvou o goleiro alvinegro.

Na etapa final, o panorama não mudou muito. Fábio Carille, então, resolveu agir. Primeiro, apostou em Jadson na vaga de Araos. De imediato, o time melhorou com os passes precisos do camisa 10.

Em seguida, Mauro Boselli entrou no lugar de Gustavo Silva, para delírio da Fiel, já ansiosa. Mais tarde, Fagner assumiu a direita na vaga de Léo Santos.

Era um Corinthians no tudo ou nada, dando espaços atrás, de certa maneira, desorganizado atrás e com dois centroavantes na frente.

A bola aérea defensiva, por pouco, não voltou a ser vilã. Renan Fonseca acertou a trave de Cássio. Mas, pouco depois, Fagner combinou com Pedrinho na ponta direita e Gustagol apareceu livre para estufar as redes de Ivan.

O gol fez a Arena explodir em alegria e alívio. O apito final só serviu para confirmar a primeira vitória do Corinthians no Campeonato Paulista 2019.

Agora, o Timão encara o Red Bull Brasil, quarta, às 19h15, de novo diante de seu torcedor. No mesmo dia e horário, a Ponte Preta, que antes da derrota para os corintianos não passou de dois empates sem gols na competição, receberá o Mirassol em Campinas.

FICHA TÉCNICA

CORINTHIANS 1 X 0 PONTE PRETA

Local: Arena Corinthians, em Itaquera, São Paulo

Data: 26 de janeiro de 2019

Horário: 19h00 (horário de Brasília)

Árbitro: Salim Fende Chavez, SP

Assistentes: Miguel Cataneo Ribeiro da Costa e Evandro de Melo Lima, ambos de São Paulo

Cartões amarelos: Thiaguinho (SCCP); Nathan, Edson (PON)

Público: 26.068

Renda: R$ 954.497,00

GOL:

Corinthians: Gustagol, aos 33 minutos do 2T

CORINTHIANS: Cássio; Léo Santos (Fagner), Marllon, Pedro Henrique e Danilo Avelar; Thiaguinho, Araos (Jadson), Pedrinho, Mateus Vital e Gustavo Silva (Boselli); Gustagol.

Técnico: Fábio Carille

PONTE PRETA: Ivan; Luís Ricardo, Renan Fonseca, Reginaldo e Diego Renan; André Castro (Nathan), Matheus Vargas (Matheus Oliveira), Gerson Magrão, Edson e Giovanni; Thalles (Hugo Cabral).

Técnico: Mazola Jr.