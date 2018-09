Ponte Preta anuncia Marcelo Chamusca como novo treinador

A Ponte Preta tem um novo treinador. Sem vencer há três jogos com João Brigatti, interino desde a demissão de Doriva em maio, a Macaca anunciou neste domingo a chegada de Marcelo Chamusca para comandar a equipe na reta final da Série B do Campeonato Brasileiro.

O novo treinador chegará neste segunda-feira para assinar contrato e já comandar seu primeiro treinamento. Sua estreia será logo no dia seguinte contra o Atlético-GO, em Goiânia. João Brigatti, permanecerá como auxiliar fixo do time campineiro.

A ideia da diretoria alvinegra é dar uma força extra ao time na busca pelo acesso à Série A. Atualmente, o time ocupa a nona colocação da Série B, com 34 pontos, cinco abaixo do G4.

Marcelo Chamusca chega na segunda-feira (3) para ser o novo técnico da Ponte Preta; Brigatti permanece como auxiliar da Macaca. 👉 https://t.co/Q23sEFNyxg pic.twitter.com/bceWXG0Lqw — A. A. Ponte Preta (@aapp_oficial) 2 de setembro de 2018

Aos 51 anos, o baiano estava sem clube desde a saída do Ceará há quatro meses. Esta será a segunda passagem de Chamusca por Campinas, já que em 2016, levou o Guarani ao vice-campeonato da Série C e ao acesso à segunda divisão.

A nota oficial no site da Macaca não cita o trabalho de Chamusca no maior rival, mas destaca sua trajetória: “Foi o primeiro técnico do Brasil a conseguir comandar equipes em acessos nas três séries (subiu times da série D para a C, da C para a B e da B para A). Nascido em Salvador, aos 51 anos de idade ele já comandou equipes como Ceará, Fortaleza, Atlético Goianiense e Paysandu, entre outros. Antes de ser técnico, também atuou como auxiliar em diversos times – como Bahia, São Caetano e Goiás – e, na juventude, foi volante de times como o Bahia”.