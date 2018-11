Invicto, Gilson Kleina exalta mais uma vitória da Ponte Preta na Série B

Seis jogos e seis vitórias. Esse é o começo da terceira passagem de Gilson Kleina no comando da Ponte Preta. Desde que ele chegou clube campineiro, a Macaca não sabe o que é perder e conquistou 16 pontos em 18 disputados. Nesta terça-feira, a equipe conseguiu mais um triunfo, desta vez contra o Boa Esporte, o segundo seguido dentro de casa.

“Temos que dar mais mérito para a nossa equipe, que soube ter maturidade para fazer as duas vitórias em casa. Isso é importante, porque além de mantermos a pontuação para o nosso objetivo, mantemos a matemática para chegar no grupo de cima. Mais uma vez tenho que passar para os torcedores que vivemos um jogo de cada vez”, pontuou.

O treinador avaliou a partida de sua equipe contra o Boa e destacou o trabalho feito em relação à bola parada. “No segundo tempo mudamos a forma de agir. Fico feliz pelo gol porque trabalhamos muito bola parada. Mais uma vez conseguimos a vitória e se for dessa maneira que vamos conquistar, vamos apostar e trabalhar. Não é só esse ingrediente que temos, mas foi uma vitória de uma equipe que fez valorizar os três pontos, por tudo o que aconteceu no jogo”, acrescentou.

O próximo compromisso da Ponte é diante do Juventude, fora de casa, confronto que acontece nesta sexta-feira. A Macaca mantém viva as chances de acesso à Série A. Faltando três rodadas para o final do campeonato, a equipe ocupa a sexta posição com 53 pontos, quatro a menos que o quarto colocado Avaí.