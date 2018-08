PSG inicia defesa do título francês contra o Caen

Atual campeão, o Paris Saint-Germain inicia a defesa do título do Campeonato Francês neste domingo, quando estreia recebendo o Caen no Estádio Parque dos Príncipes às 16h00 (horário de Brasília), em Paris.

O PSG, agora dirigido por Thomas Tuchel, que substitui ao espanhol Unay Emery, é realmente o time a ser batido e deu uma demonstração de força na semana passada, quando goleou o Monaco por 4 a 0 na final da Supercopa da França.

Além deste bom resultado na estreia, o time conta com um elenco qualificado. Agregou grande valor ao setor defensivo ao contratar o goleiro italiano Gianluigi Buffon, que passou a maior parte da carreira na Juventus. E estamos falando de uma defesa que tem nomes como os brasileiros Daniel Alves, Marquinhos e Thiago Silva.

Veja também:

Confira os brasileiros que atuam no Campeonato Francês

Confira os destaques dos times franceses

A linha de frente então é uma das mais fortes do futebol mundial. Apesar de em baixa após a Copa do Mundo, Neymar ainda conta com o respeito internacional, Kylian Mbappé foi o grande destaque da seleção da França campeã mundial e Edinson Cavani, artilheiro uruguaio.

“Temos que começar a nossa caminhada com uma vitória sobre o Caen e pensar depois no segundo jogo e no terceiro e por aí vai. O importante agora é somar pontos. Porém, não existe isso de time a ser batido, pois existem outras forças no futebol francês”, disse Mbappé.

Ainda no domingo o Lyon, que sonha com uma vaga na próxima Liga dos Campeões da Europa, recebe o Amiens. O zagueiro Marcelo e o lateral-direito Rafael são os brasileiros do time e um dos destaques.

Confira os jogos da 1ª rodada do Campeonato Francês:

Sexta

Olympique de Marselha 4 x 0 Toulouse

Sábado

Nantes 1 x 3 Monaco

Angers 3 x 4 Nimes

Lille 3 x 1 Rennes

Montpellier 1 x 2 Dijon

Nice 0 x 1 Reims

Saint-Étienne 2 x 1 Guingamp

Domingo

10h Lyon x Amiens

12h Bordeaux x Strasbourg

16h PSG x Caen