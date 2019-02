Paraguai anuncia saída do treinador Juan Carlos Osorio

Na tarde desta quarta-feira, a Associação Paraguaia de Futebol anunciou a saída de Juan Carlos Osorio do comando da seleção. O treinador deixa o Paraguai com apenas uma partida disputada e às vésperas da Copa América.

“No dia de hoje nos reunimos com o Professor Juan Carlos Osorio e tomamos a decisão em conjunto de rescindir seu contrato com a Associação Paraguaia de Futebol”, comentou Robert Harrison, presidente da APF, em entrevista coletiva. “Queremos agradecer Osorio por tudo que nos ensinou nesta curta estadia no futebol nacional”, completou.

A única partida de Osorio foi o empate por 1 a 1 contra a África do Sul, em amistoso disputado em novembro do ano passado. Sua passagem na seleção durou pouco mais de cinco meses.

“Por razões familiares próprias, infelizmente não vou poder seguir no cargo. Quero agradecer o apoio de todos. Foi um orgulho para mim dirigir, comandar e treinar a seleção paraguaia”, comentou El Profe. “Vou muito feliz e muito agradecido. Foi uma experiência extraordinária, enriquecedora”, concluiu.

O presidente da APF ainda comentou sobre o substituto do técnico e espera anunciá-lo em breve. “Amanhã mesmo iremos começar a buscar por um candidato que reúna todas as condições para comandar o Paraguai. Gustavo Morínigo, treinador do sub-17, assume interinamente para os amistosos”, disse Harrison.

Juan Carlos Osorio iniciou sua carreira como treinador no Millonarios, da Colômbia, em 2006. No Brasil, o comandante de 57 anos ficou marcado pela curta passagem no São Paulo, em 2015. Na sequência assumiu o México e comandou a seleção na Copa do Mundo de 2018. Em setembro do ano passado foi contratado pelo Paraguai e, agora, encerrou seu vínculo.

A estreia da seleção paraguaia na Copa América será no dia 16 de junho contra o Catar. A Albirroja está no Grupo B da competição ao lado de Argentina e Colômbia.