Zé Roberto prevê parceria de sucesso com velho conhecido Roger

Em sua primeira temporada como assessor técnico do departamento de futebol, Zé Roberto trabalhará ao lado do treinador Roger Machado no Palmeiras. No final da trajetória como atleta, o lateral esquerdo prevê uma parceria de sucesso a partir da próxima temporada.

Ambos são contemporâneos, atuaram na mesma posição e já se cruzaram algumas vezes. Em sua passagem pelo Grêmio, último clube que defendeu antes de chegar ao Palmeiras, Zé Roberto encontrou Roger Machado como integrante da comissão técnica.

“Com o Roger, acho que vai facilitar muito, porque nos conhecemos há muito tempo. Ele é da minha geração e jogamos contra algumas vezes. Também tive o privilégio de trabalhar com ele no Grêmio e já pude perceber o potencial que tinha como treinador”, afirmou.

Coincidentemente, Zé Roberto, então jogador da Portuguesa, e Roger Machado, pelo Grêmio, foram adversários na final da edição de 1996 do Campeonato Brasileiro, conquistada pelo time gaúcho. Mais de 20 anos depois, os dois ex-laterais estarão lado a lado.

“O Roger desde o começo trabalhou com grandes técnicos, como Felipão e Luxemburgo. Agora, chega ao Palmeiras como um treinador mais maduro, que vai agregar muito ao clube. Por conhecer ele e o grupo, posso ser um ponto de equilíbrio. Essa proximidade vai ser muito positiva”, projetou Zé Roberto.

O lateral esquerdo se despediu da torcida palmeirense no Estádio Palestra Itália durante a vitória sobre o Botafogo, alcançada na noite de segunda-feira. A partir de 2018, como um elo entre elenco, comissão técnica e diretoria, ele atuará ao lado de Alexandre Mattos e Cícero Souza no departamento de futebol.

Em seu último compromisso pelo Campeonato Brasileiro, às 17 horas (de Brasília) de domingo, o Palmeiras enfrenta o Atlético-PR, na Arena da Baixada. O duelo marca o final da quinta passagem de Alberto Valentim como treinador interino da equipe alviverde.