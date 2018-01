Yerry Mina posta mensagem agradecendo ao Palmeiras e ao Brasil

Após ser apresentado descalço pelo Barcelona no Camp Nou, Yerry Mina enviou uma mensagem à torcida do Palmeiras. O colombiano que foi campeão brasileiro pelo clube em 2016 agradeceu por sua passagem.

“Família Palmeirense, como todos sabem assinei hoje um contrato de trabalho com o Barcelona por 5 temporadas. Estou realizando um sonho de criança, mas quero deixar registrado um recado especial a todos vocês: Obrigado por tudo! Vocês fizeram parte da minha caminhada, e vivi com vocês vários momentos de extrema importância na minha carreira profissional. Jamais esquecerei de todo apoio, carinho, e confiança que tiveram comigo e com a minha família. Obrigado Palmeiras! Obrigado Brasil!”, escreveu o atleta.

Yerry Mina chega ao Barcelona com custo de 11,8 milhões de euros (R$ 45,5 milhões). O defensor assinou contrato válido até 30 de junho de 2023, com uma cláusula de rescisão de 100 milhões de euros (R$ 385 milhões).

Vale lembrar que o acordo do Barcelona com o Palmeiras previa a ida do atleta a Espanha apenas no meio do ano, porém, a negociação foi antecipada após a injeção de um bônus financeiro por parte dos catalães. Com isso, os 9 milhões de euros iniciais, se transformaram nos 11,8 acordados entre as partes. Deste montante, o Verdão fica com 10 milhões (R$ 38 milhões), enquanto o Santa Fé da Colômbia recebe 1,8 milhões (R$ 6,9 milhões).