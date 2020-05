Você sabia? Luxemburgo está a um título de ser o maior campeão no Verdão

Ninguém tem dúvida de que Vanderlei Luxemburgo já está marcado na história do Palmeiras, pois levou o clube a um de seus momentos de maior glória nos anos 1990. O atual treinador do Verdão, inclusive, está empatado com Oswaldo Brandão no topo da lista de técnicos mais vitoriosos da trajetória da equipe.

Brandão foi o técnico responsável por montar a base da primeira academia e foi o mestre da segunda. O antigo técnico teve cinco passagens pelo Palestra Itália, somando 585 jogos, sendo a pessoa que mais vezes comandou o Alviverde. Curiosamente, Luxemburgo está na sua quinta passagem, mas soma 386 partidas como treinador do time.

Contudo, mesmo com menos jogos, o atual técnico palmeirense está empatado em número de títulos importantes com Brandão, ambos somando sete. Luxemburgo tem quatro estaduais (1993, 1994, 1996 e 2008), um Rio-São Paulo (1993) e dois Brasileiros (1993 e 1994). Brandão com o Verdão tem quatro estaduais (1947, 1959, 1972 e 1974) e três Brasileiros (1960, 1972 e 1973).

Luxemburgo agora possui a oportunidade de fazer ainda mais história com seu nome dentro do Palmeiras. Basta conquistar mais um título para ficar isolado no posto de técnico mais campeão com o Alviverde.

Antes da paralisação do futebol por conta do coronavírus, o Verdão vinha fazendo uma boa campanha no Estadual. Agora, Luxemburgo aguarda a volta à normalidade para tentar levar o Palmeiras a mais um título.