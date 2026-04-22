Em jogo com quatro expulsões, Palmeiras busca empate com Vasco e mantém liderança do Brasileirão sub-20

O Palmeiras continua liderando o Campeonato Brasileiro sub-20. Nesta quarta-feira, o Palmeiras empatou com o Vasco por 2 a 2, pela sétima rodada da competição, em jogo disputado na Arena Barueri. O duelo foi marcado pelas quatro expulsões, com duas para cada lado.

Situação da tabela

Com o resultado no confronto direto, o Palmeiras chegou aos 17 pontos e manteve a liderança do Brasileirão sub-20. Já o Vasco ficou na terceira posição, com 16.

📋 Resumo do jogo

🟢⚪ PALMEIRAS 2 x 2 VASCO ⚫⚪

🏆 Competição: Campeonato Brasileiro sub-20 (7ª rodada)

🏟️ Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

📅 Data: 22 de abril de 2026 (quarta-feira)

⏰ Horário: às 16h (de Brasília)

Gols:

⚽ Zuccarello, aos 12' do 1ºT (Vasco)

⚽ Zuccarello, aos 24 do 1ºT (Vasco)

⚽ Felipe Teresa, aos 36' do 2ºT (Palmeiras)

⚽ Heittor, aos 53' do 2ºT (Palmeiras)

Expulsões:

🟥 Avellar, aos 00' do 2ºT (Vasco)

🟥 Samuel, aos 27' do 2ºT (Vasco)

🟥 Erick Belé, aos 33' do 2ºT (Palmeiras)

🟥 João Paulo, aos 37' do 2ºT (Palmeiras)

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Como foi o jogo?

Mesmo fora de casa, o Vasco começou melhor e abriu o placar aos 12 minutos, quando Kauã Lima derrubou Juninho na área. Na cobrança, Zuccarello deslocou o goleiro e marcou. Aos 24, o time carioca ampliou: após lançamento de Gustavo Guimarães, Samuel ajeitou para Zuccarello, que finalizou forte e fez o segundo.

O Palmeiras voltou para o segundo tempo com uma vantagem numérica logo no início, após Avellar cometer falta em João Gabriel, receber o segundo amarelo e ser expulso. Ainda assim, o time paulista teve dificuldade para criar chances.

A partida mudou novamente aos 27 minutos, quando Samuel, já advertido, cometeu falta e também foi expulso. Com dois jogadores a mais, o Palmeiras passou a pressionar, mas esbarrou na boa atuação do goleiro Phillipe Gabriel. Pouco depois, porém, o Verdão voltou a perder um atleta: Erick Belé acertou o cotovelo em Ramon Rique, recebeu o segundo amarelo e deixou o campo.

Com menos espaço, mas ainda dominante, o Palmeiras diminuiu aos 35 minutos, em chute de fora da área de Fellipe Teresa. A reação, no entanto, sofreu novo impacto dois minutos depois, quando João Paulo foi expulso após entrada dura no meio de campo.

Com nove jogadores de cada lado na reta final, o Palmeiras seguiu pressionando e criou boas oportunidades, mas parava na trave e em Phillipe Gabriel. Até que, aos 53 minutos, João Gabriel cruzou para Heittor, que chutou forte e decretou o empate.

Próximos jogos

Palmeiras

Palmeiras x Juventude | 8ª rodada do Brasileirão sub-20

Data e hora: 25/04 (sábado), às 16h (de Brasília)

Local: Arena Barueri, em Barueri (SP)

Vasco