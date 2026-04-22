Palmeiras adota cautela e Paulinho não enfrenta Jacuipense

O atacante Paulinho está fora da estreia da Copa do Brasil. O Palmeiras finalizou a preparação para enfrentar a equipe baiana nesta quarta-feira e o camisa 10 do Alviverde foi preservado pela comissão técnica. Assim, ele já soma quase 10 meses longe dos gramados. Seu último jogo foi contra o Chelsea, nas quartas de final da Copa do Mundo de Clubes de 2025.

O coordenador médico do Palmeiras, dr. Pedro Pontin, destacou a evolução do atacante, mas explicou por que ele ainda não está liberado para atuar.

"O Paulinho está treinando com o elenco desde o início do mês, aumentando progressivamente a carga de trabalho em seu processo de recondicionamento físico. Ele já atingiu níveis competitivos, mas optamos por aguardar um pouco mais para que o atleta se adapte à carga de trabalho atual", disse Pedro.

Paulinho chegou ao Palmeiras já lesionado, no início de 2025. O atacante foi contratado por 18 milhões de euros (cerca de R$ 114,9 milhões à época), com um problema na canela direita. A previsão inicial era de retorno em abril daquele ano, mas, após voltar a atuar, especialmente no Mundial de Clubes, a lesão acabou agravada.

"Avaliamos diariamente se há incômodos após as atividades e observamos a evolução para entender o momento em que ele estará, de fato, pronto para os jogos. A resposta do Paulinho tem sido adequada, com incômodos naturais durante as fases de incremento de carga. Felizmente, temos controlado isso muito bem. A proposta para os próximos dias é manter a carga atual de trabalho e observar a resposta adaptativa que o corpo dele nos dará para que possamos decidir, em conjunto, o retorno dele aos jogos", continuou o doutor.

"Ele seguirá nos próximos dias o seu cronograma individualizado, fazendo boa parte das atividades junto à equipe principal e se preparando para ficar à disposição da comissão técnica", concluiu.

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