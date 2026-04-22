Palmeiras estreia na Copa do Brasil contra time que não vence há sete jogos

O Palmeiras inicia nesta quinta-feira sua caminhada na quinta fase da Copa do Brasil diante do Jacuipense, equipe que atravessa um momento delicado na temporada. O time baiano chega para o confronto sem vencer há sete partidas.

Nos últimos compromissos, o Jacuipense acumulou cinco derrotas e dois empates, incluindo jogos pela Série D do Campeonato Brasileiro e pela Copa do Nordeste. A sequência negativa começou no dia 24 de março, quando a equipe foi derrotada pelo Sport por 2 a 1.

Desde então, o clube empatou duas vezes sem gols, contra América-RN e ASA, e sofreu derrotas para Ferroviário (1 a 0), CSA (3 a 1), Ceará (4 a 1) e Juazeirense (3 a 1). No período, o Jacuipense soma cinco derrotas, dois empates.

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A série de resultados evidencia a dificuldade recente do Jacuipense, que também sofreu 14 gols nesse período e marcou apenas quatro. A equipe chega pressionada para enfrentar o Palmeiras, que tenta aproveitar o momento instável do adversário para largar em vantagem no confronto eliminatório.

Momento do Palmeiras

O Palmeiras vem de uma vitória por 1 a o diante do Athletico-PR, que isolou o time na liderança do Campeonato Brasileiro, com 29 pontos - seis a mais que o Flamengo, segundo colocado. Além disso, o time comandado por Abel Ferreira segue 100% em casa na competição nacional, com seis jogos e seis vitórias.

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