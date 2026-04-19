Vitor Roque celebra volta aos gramados e exalta entrega do Palmeiras com um a menos: "Vitória sofrida"

O atacante Vitor Roque enfim pôde retornar aos gramados na vitória do Palmeiras por 1 a 0 contra o Athletico-PR na noite deste domingo, no Allianz Parque, pela 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogador voltou a campo após um mês de recuperação de um trauma no tornozelo esquerdo e celebrou o momento.

O 'Tigrinho' também destacou a entrega do elenco alviverde, que largou na frente no primeiro tempo e, apesar de ter sofrido após a expulsão de Murilo no segundo tempo, conseguiu sair de campo com a vitória.

"Feliz de estar de volta ajudando o Palmeiras. Foi uma vitória muito sofrida, muito difícil, com um a menos desde o segundo tempo, mas isso demonstra a força do nosso grupo, que é correr a cada minuto, por todas as bolas. Fomos felizes e conquistamos a vitória", celebrou o centroavante em entrevista ao Premiere.

Vitor Roque foi acionado já na reta final da partida e entrou no lugar de Ramón Sosa por volta dos 36 minutos, sendo muito aplaudido pela torcida alviverde. O camisa 9 não atuava desde o dia 21 de março, quando figurou no clássico contra o São Paulo. Por isso, ele avalia que precisa buscar o constante ritmo de jogo para voltar a ficar 100%.

"Pelo tempo que fiquei fora, demanda um pouco de treino, de estar com ritmo de jogo. Agora é continuar trabalhando, com muita humildade, voltar ao 100% pouco a pouco", concluiu o atleta.

O Palmeiras de Vitor Roque, agora, vira a chave para estrear na Copa do Brasil. O Verdão encara a Jacuipense na próxima quinta-feira, às 19h30 (de Brasília), no Allianz Parque, no jogo de ida da quinta fase do torneio nacional.

Situação na tabela

Com o resultado, o Palmeiras se manteve na liderança do Campeonato Brasileiro, com uma vantagem de seis pontos sobre o segundo colocado. O Verdão alcançou os 29 pontos e chegou ao nono jogo de invencibilidade, com sete vitórias e dois empates no recorte.

100% DE APROVEITAMENTO EM CASA! 🟢⚪️ VITÓRIA SOBRE O ATHLETICO-PR, LIDERANÇA DEFENDIDA E O POSTO DE MELHOR MANDANTE DA COMPETIÇÃO, COM 6 VITÓRIAS EM 6 JOGOS, É ALVIVERDE! 💚 🏆 Palmeiras 1x0 Athletico-PR

⚽️ Gustavo Gómez#FimDeJogoSEP #PALxCAP pic.twitter.com/Iq19mvGETT — SE Palmeiras (@Palmeiras) April 19, 2026

Próximos jogos do Palmeiras

Palmeiras x Jacuipense (jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil)

Data e horário: 23/04 (quinta-feira), às 19h30 (de Brasília)

Local: Allianz Parque, em São Paulo (SP)

Red Bull Bragantino x Palmeiras (13ª rodada do Campeonato Brasileiro)

Data e horário: 26/04 (domingo), às 18h30 (de Brasília)

Local: Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista (SP)