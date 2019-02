Vídeo de despedida do Palmeiras vaza, mas Deyverson diz: “Era brincadeira”

Em um período de poucas horas, Deyverson passou de fora do Palmeiras, para tendo a permanência garantida no clube. Neste domingo, foi vazado nas redes sociais um vídeo em que o centroavante anuncia sua saída do Verdão para jogar na China. Horas depois, porém, o camisa 16 disse que se tratava de uma “brincadeira”.

Deyverson indo pra china

vai com Deus

Obrigado pelos gols pic.twitter.com/3QMVDjWhsF — Tamison KT ⓟ1️⃣7️⃣🇧🇷 Deca 🐷🐷 (@TamisonKT) 24 de fevereiro de 2019

“Queria agradecer por passar os momentos mais felizes da minha com vocês. Ficamos zuando, brincando, sorrindo e chorando, só que decidi na minha vida ter outros voos. Estou indo para a China amanhã à noite, rapaziada. Obrigado por tudo, pela amizade, carinho, respeito. Amo vocês, estamos juntos. Só agradecer pelo carinho, agradecer tudo”, disse o atleta em seu primeiro vídeo.

“Partiu, China, vou de cabeça erguida, vai dar tudo certo. Tem coisas que a gente faz que infelizmente prejudicam muito. Me prejudicou muito o que eu fiz contra o Corinthians. Mas não poderia deixar de compartilhar com vocês esse momento de despedida. É um até logo, daqui a pouco estou de volta”, completou.

O período de despedida do Palmeiras, porém, durou ainda menos do que o esperado pelo camisa 16. Horas depois, o centroavante gravou novo vídeo, esclarecendo o anterior e garantindo sua permanência no clube.

Vídeo do Deyverson falando que permanece no Palmeiras 😑😒 pic.twitter.com/mywhrRD0N5 — J COLE ⓟ #ForaBorja (@JColeSep) 24 de fevereiro de 2019

“Aquele vídeo que eu fiz foi uma brincadeira com meus amigos. É claro que não vou sair do Palmeiras, clube que tenho me identificado bastante, tenho carinho pela torcida palmeirense, tenho um carinho grande pelos meus companheiros, pelo Felipão, Paulo (Turra) e Carlão (Pracidelli)… São pessoas que me abraçaram e confiaram no meu trabalho”, disse.

“Pode ficar tranquilo que o Deyverson fica no Palmeiras. Para trazer muita alegria e mais títulos. Vamos comemorar mais uma vez naquele trio-elétrico, foi sensacional aquela comemoração. Vamos juntos, dá-lhe Palmeiras e dá-lhe porco”, finalizou.

Em entrevista coletiva após o clássico contra o Santos, o técnico Luiz Felipe Scolari revelou uma conversa com o centroavante, que deixou clara sua vontade de seguir no Palmeiras. Assim, o Verdão foi obrigado a recusar a oferta de R$65 milhões pelo atleta.

O Palmeiras detém 70% dos direitos econômicos de Deyverson. Em 2017, ele foi contratado junto ao Levante, da Espanha, por R$ 19 milhões bancados pela Crefisa. Por determinação da Justiça, o Alviverde terá de devolver o valor à patrocinadora e, após descontar também a parte dos espanhóis, o Maior Campeão do Brasil ficaria com R$ 25,8 milhões em caixa caso aceitasse a oferta chinesa.

Há 15 dias, a Gazeta Esportiva noticiou que o Verdão estava insatisfeito com o atleta e topava negociá-lo em caso de clubes interessados. Depois da expulsão do centroavante na derrota para o Corinthians, no último Derby, o atleta foi punido pela diretoria em R$ 350 mil.

No momento, além do jogador que não poderá atuar antes da última rodada da fase de grupos do Campeonato Paulista por conta de punição do TJD, Arthur Cabral e Borja são as outras opções. O primeiro, porém, não está inscrito no Estadual.

Deyverson soma 18 gols em 66 jogos pelo Alviverde, mas também acumula polêmicas. São cinco expulsões vestindo o manto (média de uma a cada 13 partidas), sendo duas em Derbys. Além dos cartões, cenas de clara simulação, como contra o Sport, em Recife, e o choro com provocação e piscadinha diante do Corinthians são outros casos.