Victoria Liss sofre lesão ligamentar no joelho e deve perder temporada do Palmeiras

Nesta quarta-feira, o Palmeiras confirmou a lesão da atacante Victoria Liss. A jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e deve desfalcar a equipe pelo restante da temporada.

A lesão ocorreu no dia 8 de abril, durante a partida contra o América do México, pela Teal Rising Cup.

Atualmente, Victoria Liss está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube e deverá passar por cirurgia entre quatro e seis semanas.

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A tendência é que a atacante retorne apenas na próxima temporada. Contratada em 2024, ela soma 10 jogos oficiais e dois gols pelo Palmeiras, além de integrar o elenco campeão do Campeonato Paulista em 2024 e 2025.

Nesta temporada, a atacante participou de um jogo oficial e pôde balançar as redes uma vez.

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