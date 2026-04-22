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Victoria Liss sofre lesão ligamentar no joelho e deve perder temporada do Palmeiras

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(Foto: Reprodução / Victoria Liss)
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Da Redação em São Paulo, SP

Publicado 22/04/2026 às 16:37 • Atualizado 22/04/2026 às 16:37

Nesta quarta-feira, o Palmeiras confirmou a lesão da atacante Victoria Liss. A jogadora rompeu o ligamento cruzado anterior (LCA) do joelho direito e deve desfalcar a equipe pelo restante da temporada.

A lesão ocorreu no dia 8 de abril, durante a partida contra o América do México, pela Teal Rising Cup.

Atualmente, Victoria Liss está sob cuidados do Núcleo de Saúde e Performance do clube e deverá passar por cirurgia entre quatro e seis semanas.

A tendência é que a atacante retorne apenas na próxima temporada. Contratada em 2024, ela soma 10 jogos oficiais e dois gols pelo Palmeiras, além de integrar o elenco campeão do Campeonato Paulista em 2024 e 2025.

Nesta temporada, a atacante participou de um jogo oficial e pôde balançar as redes uma vez.

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