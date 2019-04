Veja polêmicas do Palmeiras com o VAR em 5 fotos

1 /5 /5

No jogo de ida das semifinais da Copa do Brasil de 2018, no Allianz Parque, Antônio Carlos teve gol anulado no último minuto. Antes de o zagueiro completar para as redes, o árbitro Wagner Reway marcou falta de Edu Dracena no goleiro Fábio em lance questionável. Apesar da insistência dos palmeirenses, o juiz não pôde consultar o VAR, pois havia anotado a infração antes do gol. O Verdão perdeu o jogo por 1 a 0 e foi eliminado na volta após empate por 1 a 1, no Mineirão - Foto: Djalma Vassão/Gazeta Press