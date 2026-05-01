Vitor Roque passa por cirurgia no tornozelo e começará recuperação no Palmeiras

O atacante Vitor Roque passou por cirurgia no tornozelo esquerdo nesta sexta-feira. Ele receberá alta neste sábado e, nos próximos dias, dará início à recuperação no Palmeiras. Com isso, ele é desfalque para o duelo contra o Santos, pela 14ª rodada do Brasileirão.

O jogador sofreu uma lesão na sindesmose do tornozelo esquerdo no dia 23 de abril, durante a vitória por 3 a 0 sobre o Jacuipense, pelo jogo de ida da quinta fase da Copa do Brasil. Na ocasião, foi substituído aos 15 minutos do primeiro tempo, com dores no local, após sofrer um carrinho.

Antes disso, Vitor Roque já vinha lidando com problemas no mesmo tornozelo em razão de traumas sofridos na fase final do Campeonato Paulista. Por conta disso, o atacante ficou cerca de um mês fora e voltou a atuar no último domingo, na vitória sobre o Athletico-PR, pelo Campeonato Brasileiro.

Após ganhar alguns minutos contra o Furacão, Vitor Roque iniciou entre os titulares de Abel Ferreira no jogo de mata-mata da Copa do Brasil, mas voltou a ser desfalque. Na temporada, o atacante soma 18 partidas, seis gols e uma assistência.

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O Palmeiras não divulga o prazo de recuperação da lesão de seus atletas. Conforme apurado pela reportagem, esse período varia conforme a gravidade e possíveis lesões associadas, mas gira, em média, entre dois e seis meses.

Sem Vitor Roque, Ramón Sosa é quem ganhou espaço no ataque do Palmeiras. O paraguaio tem formado a dupla de ataque com Flaco López e vive sua maior sequência entre os titulares.

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