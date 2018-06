Sem Scarpa e com N. Freire, Verdão faz último treino antes de viagem

O Palmeiras realizou, nesta quinta-feira, o último treinamento em solo brasileiro antes da viagem ao Panamá e Costa Rica, para a disputa de um torneio amistoso preparatório. Na Academia de Futebol, o Verdão contou com a presença do zagueiro argentino Nicolás Freire, mas sentiu a ausência de Gustavo Scarpa.

O meia de 24 anos assinou novamente com a equipe paulista depois do imbróglio judicial com o Fluminense, além da recusa de uma proposta do futebol árabe, e acertou seu retorno ao clube. Tendo realizado exames cardiológicos nesta última quarta-feira, Scarpa permaneceu na parte interna do centro de treinamentos alviverde, fazendo testes físicos.

Quem foi a campo foi o novo reforço do Palmeiras, o defensor argentino Nicolás Freire. Ainda sem ser anunciado, o zagueiro, que tem vínculo com o Manchester City e chega por meio de um contrato de empréstimo, participou da primeira parte das atividades desta quinta-feira, realizando tiros de corridas e outras práticas físicas junto aos seus novos companheiros de elenco.

Calçando chuteiras pretas, Freire recebeu os cumprimentos de Roger Machado e, antes da segunda parte do treinamento, foi para a parte interna da Academia de Futebol. Pouco depois, foi “convocado” pelo comandante palestrino, sendo introduzido por Roger ao restante do grupo.

Ambos os atletas estão garantidos na delegação do Verdão que viajará para o Panamá ainda nesta quinta-feira, pela noite, em preparação para os amistosos internacionais. O primeiro compromisso da equipe será contra o Club Deportivo Árabe Unido, no sábado, às 21h30 (horário de Brasília).

Felipe Melo foi o primeiro jogador a entrar em campo no CT palmeirense. Seguido pelos companheiros, que encontravam-se em clima de descontração ao entrarem no gramado de treino, o volante chegou a tomar um remédio para alívio de dores musculares e febre durante o treino físico.

Na parte seguinte das atividades, Roger Machado instruiu um treinamento de saída de bola, lançamento e construção de jogadas pelas laterais e finalização de frente para o gol. Guerra e Fernando Prass, ambos em recuperação de lesão, não foram ao gramado. Por outro lado, Thiago Martins, que sofreu entrada dura no treino da última terça-feira e chegou a utilizar uma proteção no joelho, treinou normalmente e não deve ser problema para o técnico alviverde.

Muito pela pausa no calendário nacional e a ausência de disputas, o clima na Academia de Futebol era de total descontração. Deyverson, que não teve bom desempenho no treino de finalizações, recebeu aplausos e risadas de seus companheiros de elenco ao, enfim, marcar um gol na segunda atividade.

A quinta-feira de treinamentos foi encerrada com a disputa de um rachão, que contou até com o goleiro Jailson atuando na linha. O Palmeiras agora aguarda a viagem, pela noite, ao Panamá e Costa Rica, onde ficará por 10 dias.

* Especial para a Gazeta Esportiva