Pegado, segundo treino do Palmeiras pós-folga tem quatro baixas

Antes de viajar na próxima quinta-feira ao Panamá para uma espécie de pré-temporada, o elenco do Palmeiras realizou, nesta manhã de terça, a primeira atividade do dia. O treinamento foi o segundo após a volta dos jogadores da folga em decorrência da Copa do Mundo.

A intensidade física foi a marca do treino, que contou com quatro baixas. Aniversariante do dia, Felipe Melo, que, por problemas em seu voo, perdeu a reapresentação da equipe na última segunda-feira, realizou os testes cardiológicos que o elenco foi submetido na reapresentação e não compareceu no gramado da Academia de Futebol.

Outra baixa foi o venezuelano Guerra, que com um problema no quadril, igualmente não foi ao campo. Além dele, Antônio Carlos, Diogo Barbosa e Fernando Prass, que folgaram para o Mundial com lesões, também ficaram na parte interna do centro de treinamentos palmeirense, realizando trabalhos físicos.

Físico também foi o treinamento desta manhã. Thiago Martins levou a pior em uma dividida com Pedrão e teve que ir aos vestiários mais cedo, virando preocupação. Outros episódios que evidenciaram a intensidade das atividades ficaram por conta de Mayke: o lateral chegou a mancar em uma parte do treino, mas logo se recuperou e, em seguida, deu uma chegada mais forte em Luan e discutiu brevemente com Dudu. Deyverson foi outro que sentiu a ‘pegada’, caindo no gramado com dores após dividida com um companheiro de elenco.

Thiago Martins levou a pior em dividida com Pedrão #GazetaVerdao pic.twitter.com/K6kMEXeU9E — Bruno Calió (@b_calio) 26 de junho de 2018

O garoto Yan, destaque do Verdão na campanha deste ano pela Copa São Paulo, treinou junto dos profissionais durante todo o tempo, sendo a novidade desta terça-feira. Roger Machado incluiu a jovem promessa em todas as atividades, desde a roda de bobinho no começo do treinamento até a última sessão prática, que contou com treino de toque de bola, movimentação e pressão na saída de bola.

Por fim, o presidente do Palmeiras, Maurício Galiotte, deu às caras no gramado da Academia de Futebol e cumprimentou jogadores e comissão técnica. O Verdão volta a treinar ainda nesta terça-feira, às 15h30 (horário de Brasília), em atividade fechada para a imprensa.

* Especial para a Gazeta Esportiva